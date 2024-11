Italië stuurt weer migranten naar opvangcentra Albanië

SHËNGJIN (ANP/RTR) - Italië heeft weer een groepje migranten overgebracht naar een opvangcentrum in Albanië. Ruim drie weken geleden stuurde de Italiaanse regering daar ook al zestien asielzoekers naartoe, maar na ingrijpen van de rechter zijn zij toch allemaal naar Italië gehaald.

Vrijdag kwamen vroeg in de morgen acht migranten aan in het Albanese Shëngjin. Zij waren in de buurt van Lampedusa van zee gehaald en zijn door de marine naar Albanië gebracht. Het is niet bekend uit welk land ze komen.

Vorige maand ging het om mensen uit Bangladesh en Egypte. Vier werden al om medische redenen overgebracht naar Italië, maar de rest volgde snel omdat de rechtbank oordeelde dat Bangladesh en Egypte niet als veilige landen golden. Daarom hadden ze het recht om asiel aan te vragen in Italië.

Italiaanse media speculeerden dit weekend dat de regering nu vooral migranten uit Tunesië wil overbrengen naar Albanië, omdat dat een stabieler land zou zijn.