Politiebond: extra politiecapaciteit nodig voor aanpak blokkades

BAARN (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden. Volgens de bond is dat wel alleen uitvoerbaar als er voldoende agenten beschikbaar zijn. "Anders wordt een bestuurlijke afspraak in de praktijk opnieuw een extra opdracht voor politiemensen die nu al structureel overvraagd worden."

Burgemeesters, het OM, de korpschef van de politie en justitieminister David van Weel hebben afgesproken dat bij een blokkade van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. Aanleiding is de recente reeks acties met trekkers bij boerenprotesten.

"Voor de NPB staat voorop dat politiemensen niet met een landelijke afspraak op pad mogen worden gestuurd zonder voldoende collega's, middelen en heldere operationele kaders", reageert de bond op het beleid. Strafrechtelijk optreden vraagt volgens hen veel meer dan het beëindigen van een blokkade. Ook verkeersmaatregelen, aanhoudingen, vervoer van verdachten, verhoren en opsporing vragen capaciteit. "Dat kan een forse extra belasting opleveren voor een politieorganisatie die al kampt met personeelstekorten en een hoge werkdruk."

Duidelijkheid

De politiebond staat achter het plan, omdat het duidelijkheid schept. "Eenduidigheid vergroot niet alleen de voorspelbaarheid van de handhaving, maar ook het draagvlak ervoor."

Hoewel er bij blokkades "in beginsel strafrechtelijk" wordt opgetreden, kan er lokaal een uitzondering gemaakt worden op de landelijke afspraak. Het is uiteindelijk aan de lokale driehoek van de burgemeester, het OM en de politie om te besluiten over het toestaan en faciliteren van demonstraties.