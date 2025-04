DEN HAAG (ANP) - "Eindelijk krijgen politiemedewerkers de rugdekking die ze verdienen", zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Nine Kooiman in reactie op het nieuws dat er een Kamermeerderheid voor een vuurwerkverbod is.

Volgens Kooiman is een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling "een noodzakelijke stap" maar ook pas "een begin" in het verkleinen van de gezondheidsrisico's die politiemensen lopen tijdens hun werk.