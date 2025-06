Politiecommandant tevreden over operatie NAVO-top tot nu toe

DEN HAAG (ANP) - De politie is tot nu toe tevreden over de operatie rond de NAVO-top, zegt commandant Willem Woelders. "We zien dat de beveiligingen lopen, we zien honderden transporten van motorrijders met beveiligers. Dat gaat allemaal conform planning." Volgens Woelders is zeker de helft van alle delegaties dinsdag aan het einde van de middag in het land.

"Het is een hoop werk, het is ook een topprestatie die de collega's neerzetten", aldus de commandant van het nationaal crisisteam. "We zijn op dit moment zeer tevreden, maar we hebben nog anderhalve dag te gaan dus we zullen scherp moeten blijven dat het ook goed blijft gaan."

Ook in de rest van het land is het volgens Woelders rustig. "We hebben elke vier uur een briefing met alle nationale commandanten en we hebben geen gekke dingen gezien."

Bij een demonstratie in Rotterdam zijn zes mensen aangehouden omdat zij zich niet wilden identificeren. Inmiddels zijn zij allemaal weer heengezonden. Activisten van Geef Tegengas demonstreerden bij het kantoor van de rederij Maersk en blokkeerden in de Rotterdamse haven goederensporen. Zij protesteerden daarmee tegen de belangrijke rol die de Rotterdamse haven en de Deense containervervoerder volgens hen hebben bij het vervoeren van F-35-onderdelen naar Israël.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump de nacht doorbrengt op paleis Huis ten Bosch, zoals dinsdag bekend werd, heeft volgens Woelders geen consequenties voor de veiligheidsoperatie. "We wisten dat er een diner is vanavond waar alle regeringsleiders en Trump aanwezig zijn. De periode waarin de veiligheidsmaatregelen nodig zijn, is iets langer als hij daar gaat overnachten. Daar is op ingespeeld."