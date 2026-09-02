Politieke spanning in provincie Groningen om twee windturbines

N i e u w bericht, meer informatie over debat in alle alinea's na de 1eGRONINGEN (ANP) - In de provinciale politiek in Groningen is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Dit zou jaren geleden zijn afgesproken met het ontwikkelingsbedrijf Wintermolen, maar energiebedrijf Vattenfall wil op deze locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor.

Het dagelijks bestuur van de provincie wil geen toestemming geven aan Wintermolen en adviseert Provinciale Staten (PS) om een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te weigeren. Maar de grootste partij BBB, met twaalf zetels, gaat hier vooralsnog niet in mee, bleek woensdag tijdens een debat. De coalitiepartij wil "het complete verhaal" op tafel. Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, FVD en het lid Ten Hoeven scharen zich achter de BBB.

Opmerkelijk is dat de BBB daarmee ingaat tegen de eigen gedeputeerde Marian van Dijken (energie). BBB'er Harm Nieboer deed haar "een dringend verzoek" om alsnog met de twee bedrijven te gaan praten en er ook uit te komen. Het gaat hem niet alleen om een betrouwbare overheid die zich aan afspraken met Wintermolen houdt, maar ook om te voorkomen dat de provincie straks een torenhoge schadeclaim krijgt.

Geen nieuw overleg

Maar Van Dijken wil geen nieuw overleg initiëren en benadrukt dat alles al is geprobeerd om tot overeenstemming te komen, maar het helaas niet is gelukt. De bedrijven zijn het oneens met elkaar, was een drieregelige samenvatting van een overleg jaren geleden. "Ook meer informatie gaat niet helpen. Alles is al verstrekt", zei Van Dijken. Ze krijgt volop steun van de andere coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en VVD.

In 2024 weigerden de Staten ook al een vvgb af te geven. Maar omdat de Raad van State de zaak terugverwees omdat de reden voor afwijzing niet juist was, moet het besluit nu over.