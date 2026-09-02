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Particuliere verhuurders noemen uitstel box 3-aanpassing funest

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 18:11
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DEN HAAG (ANP) - Uitstel van een hervorming van de belasting voor spaargeld en beleggingen in box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Daarvoor waarschuwt belangenbehartiger Vastgoed Belang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen van het kabinet.
De organisatie klaagt al lange tijd dat de huidige opzet van belastingheffen in box 3 verhuurders op zulke hoge kosten jaagt dat ze ermee stoppen. Een beoogde hervorming waarbij vermogenden vanaf 2028 belasting betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement zou volgens Vastgoed Belang soelaas bieden. Maar deze week meldden verschillende media dat het minderheidskabinet de behandeling van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer wil uitstellen.
"De belastingdruk in box 3 is op vastgoed nu extreem, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, verder uitstel is funest voor de sector. Het resultaat is een hard krimpende huurwoningvoorraad in een markt waar woningzoekenden nu al volledig in de knel zitten", zegt Vastgoed Belang-voorzitter Niek Verra.
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