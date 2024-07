Politieman ontslagen na discriminerende teksten op sociale media

DEN HAAG (ANP) - Een politieman van de eenheid in Den Haag is ontslagen omdat hij "zeer ongepaste" uitlatingen deed via een openbaar profiel op sociale media. "Zijn uitingen konden als stigmatiserend, discriminerend, kwetsend, beledigend en als aanzettend tot geweld worden opgevat", meldt de politie.

Vorig jaar maart werd een onderzoek gestart, nadat er een melding binnenkwam over discriminerende berichten van de politiemedewerker. In december is aan hem medegedeeld dat de politie hem wilde ontslaan. Dat voornemen werd eerst nog getoetst door de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren. Die zag geen bezwaar in het ontslag, dat daarop eind juni werd verleend.