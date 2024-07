Maltese conservatief Metsola herkozen als voorzitter Europarlement

STRAATSBURG (ANP) - De conservatieve Maltese Roberta Metsola blijft aan als voorzitter van het Europees Parlement. Het dinsdag nieuw aangetreden parlement heeft haar herkozen voor nog eens minstens tweeënhalf jaar.

Metsola is een van de kopstukken van de machtige Europese Volkspartij (EVP) waartoe ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie behoort. De EVP heeft al jaren de grootste fractie in het Europees Parlement en nam bij de verkiezingen van begin juni verder afstand.

De 45-jarige Metsola moest het voor de vorm nog opnemen tegen de radicaal-linkse Spaanse Irene Montero. Metsola had al de steun van de middenpartijen en ook onder meer rechts-conservatieve Europarlementariërs hadden zich al voor haar uitgesproken. Het parlement kiest zelf zijn voorzitter, maar in de praktijk maakt die verkiezing deel uit van de afspraken over de verdeling van de belangrijkste EU-posten die de belangrijkste politieke 'families' maken.

Verbindende toespraak

Metsola hield voor de stemming vooral een verbindende toespraak. Ze benadrukte het belang van een sterk parlement met stevige bevoegdheden. "Dit moet een sterk parlement zijn in een sterke Unie", zei Metsola. Ze wil net zoals in de vorige periode "bruggen bouwen" en sterk leiderschap tonen.

Montero was juist fel. Ze bekritiseerde onder meer de volgens haar lakse houding van de Europese Unie wat betreft de oorlog in Gaza. "Er moet een einde worden gemaakt aan de genocide in Gaza door Israël." Ze vindt dat er Europese sancties aan Israël moeten worden opgelegd.

Politieke uitsluiting

Ze sprak zich scherp uit tegen het cordon sanitaire, de volledige politieke uitsluiting, die een aantal fracties in het Europees Parlement wil instellen voor radicaal-rechtse groeperingen in het parlement zoals Patriotten voor Europa waar ook de PVV toe behoort. "Die zet geen rem op radicaal-rechts, maar werkt als een rode vlag."

Of Metsola de hele parlementstermijn van vijf jaar voorzitter mag blijven, valt nog te bezien. Halverwege moet ze worden herkozen, en dan wegen niet alleen haar prestaties maar ook partijpolitiek opnieuw mee.

Populaire voorzitter

Om voorzitter te worden moest Metsola tweeënhalf jaar geleden de toenmalige Nederlandse CDA-Europarlementariër Esther de Lange verslaan. De rooms-katholieke Maltese kreeg toen vragen over onder meer haar conservatieve opvattingen over abortus, maar bewoog soepel mee. Ze liep voorop bij bijvoorbeeld de Europese steun voor Oekraïne en geldt nu als een populaire voorzitter.

Metsola kreeg de steun van 562 van de 623 uitgebrachte stemmen.