Politievakbond ACP zet vraagtekens bij handhaving helmplicht

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:11

BAARN (ANP) - Politievakbond ACP vraagt zich af hoe een eventuele helmplicht voor kinderen tot 18 jaar die op een elektrische fiets rijden, te handhaven is. "Dat hangt natuurlijk af van hoe groot de prioriteit is om de helmplicht te handhaven en vervolgens of er voldoende capaciteit is bij de politie", zegt een woordvoerder van de organisatie.
De ACP is niet tegen een helmplicht, maar alleen handhaven is niet voldoende. "Bewustwording van overheid en ouders bij het wijzen op gevaren speelt ook een belangrijke rol om begrip te kweken voor het dragen van een helm. Dat heeft bij de invoering van de helmplicht voor scooters ook een positieve rol gespeeld. De maatregel is soepel verlopen."
Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) overweegt de nieuwe helmplicht nog uit te breiden naar andere lichte elektrische voertuigen zoals e-steps, om te voorkomen dat minderjarigen naar die voertuigen uitwijken.
