Tbs voor vrouw die zoon van balkon gooide

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft een 42-jarige vrouw veroordeeld tot tbs met voorwaarden omdat ze vorig jaar haar 5-jarige zoon van het balkon op de vijfde verdieping van een flat in Zutphen heeft gegooid. De jongen viel 15 meter naar beneden maar overleefde de val, wel liep hij onder meer een klaplong op. De rechtbank verklaart Adriana P. volledig ontoerekeningsvatbaar.

De vrouw verkeerde volgens de rechter op het moment van het gooien van haar zoontje in een psychotische toestand. "Ze hoorde die dag stemmen die zeiden dat ze haar zoontje moest offeren. Ze dacht dat de jongen vanaf het balkon zou vliegen", aldus de rechtbank. De vrouw had tijdens de zitting verklaard dat ze haar kind niet wilde doden, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. "Op grond van haar eerdere verklaringen vindt de rechtbank het bewezen dat zij hem - in opdracht van de door haar gehoorde stemmen - probeerde te doden."

De uitspraak van de rechtbank is conform de eis van het Openbaar Ministerie.