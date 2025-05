Politievakbond: Dijksma trekt legitimiteit agenten in twijfel

UTRECHT (ANP) - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma trekt de legitimiteit van het optreden van agenten in twijfel door te melden dat er geen instructie was gegeven om geweld te gebruiken bij een pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht. Dat schrijft politievakbond ACP op X.

Dinsdag schreef Dijksma aan de gemeenteraad dat er maandag geweld is gebruikt tegen betogers die een gebouw van de Universiteit Utrecht hadden bezet, terwijl daar niet op was aangestuurd. Patrick Fluyt van ACP vindt dat de uitspraken van Dijksma "over de ruggen van mijn collega's" een stap te ver gaan.

Koen Simmers, hoofdbestuurder bij de Nederlandse Politiebond, vindt het "teleurstellend wanneer het openbaar bestuur geen steun biedt. Van een burgemeester mag worden verwacht dat zij haar rol in de driehoek zorgvuldig uitvoert."

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemt het "cruciaal dat een burgemeester de professionaliteit van onze politie niet wantrouwt".