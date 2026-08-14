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Poolse oud-premier Morawiecki uit partij gezet na partijsplitsing

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 11:50
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WARSCHAU (ANP/DPA) - De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft ongeveer veertig parlementariërs uit de partij gezet na een interne splitsing. Onder hen is oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is.
De tuchtcommissie van de rechts-populistische partij heeft de royementen vrijdag gemeld aan de Poolse omroep TVP. De commissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de PiS-fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten.
Het conflict begon in maart toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Een groep parlementariërs verenigde zich vervolgens in een interne groep, Ontwikkeling Plus. Kaczyński eiste eind juli ontbinding van de groep en ondertekening van een loyaliteitsverklaring. Morawiecki weigerde en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
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