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Ingetogen programma bij boerenprotest om dodelijk ongeval op A59

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 11:47
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DEN BOSCH (ANP) - Organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch vinden het "verschrikkelijk" dat er twee mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid en aanwezigen wordt gevraagd respect te betuigen, zegt ZLTO namens de partijen.
Het ongeval gebeurde bij Heesch in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden.
De organiserende landbouwclubs zeggen dat uit politieonderzoek moet blijken wat precies de toedracht was van het ongeluk en of langzaamrijdende trekkers bijvoorbeeld de oorzaak waren. Na overleg met de politie is besloten het inhoudelijke deel van het podiumprogramma alsnog door te laten gaan. Of er aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden voor de tractoren die vanmiddag weer huiswaarts gaan, is nog niet duidelijk.
Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar politie en justitie gaven eerder aan boeren niet tegen te houden om het demonstratierecht.
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