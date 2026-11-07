Poolse politie: schutter Krakau is Pools en handelde alleen

KRAKAU (ANP/AFP/RTR) - De verdachte schutter van de aanslag in de Poolse stad Krakau heeft de Poolse nationaliteit en handelde alleen. Dat heeft de politie gemeld aan AFP en aan de Poolse nieuwssite Onet.

Zijn identiteit is "achterhaald door onderzoekswerk van de politie", aldus een politiewoordvoerder verder tegen Onet. Over een motief is nog niets bekend.

Bij de aanslag in het centrum van Krakau vielen zaterdag in eerste instantie minstens vijf doden en tien gewonden. Later bevestigde de politie een zesde dode: vier vrouwen en twee mannen. Meerdere media meldden daarna ook dat er vijftien gewonden zijn. Er raakten twee agenten gewond, van wie een ernstig.

Gewonde schutter

Ook de veronderstelde schutter raakte gewond toen hij probeerde te ontkomen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij zijn aanval droeg hij militaire kleding. Hij reed met een auto het centrale plein van de stad op en begon te schieten. Volgens de politie had hij niet alleen een lang militair wapen, maar meerdere wapens bij zich. In zijn auto is ook munitie gevonden.

Reactie premier

De Poolse premier Donald Tusk sprak op X van een "tragische schietpartij". Een woordvoerder van Tusk laat weten dat de premier onderweg is naar Krakau.

De Europese Unie heeft steun betuigd na de schietpartij. "Polen staat er niet alleen voor", schreef de EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. "Het tragische verlies van levens bij de schietpartij in Krakau is een tragedie die tot ver buiten Polen zal worden gevoeld", aldus de belangrijkste EU-diplomaat.