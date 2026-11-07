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Minder demonstranten tijdens vierde weekend van Franse protesten

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - In verschillende Franse steden wordt voor het vierde weekend op rij gedemonstreerd tegen onder meer hoge kosten voor levensonderhoud en de staat van het onderwijs. Bronnen bij het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zeggen tegen de zender BFMTV dat het aantal demonstranten "aanzienlijk is afgenomen", vergeleken met eerdere zaterdagen.
Jongerenorganisaties zeggen dat in heel Frankrijk 250.000 mensen deelnamen aan de protesten, van wie 75.000 in Parijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het bij een schatting van 146.000 mensen.
In de meeste steden verliepen de demonstraties zaterdagmiddag vreedzaam. Aan het einde van de middag liepen de spanningen tussen de politie en demonstranten in Parijs op. Mensen gooiden met projectielen, stenen, flessen en rookgranaten naar agenten, waarop de politie flitsgranaten inzette.
In Lyon werden volgens BFMTV zeker elf mensen gearresteerd, omdat demonstranten bijeenkwamen terwijl er geen demonstratie in Lyon gepland stond voor zaterdag.
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