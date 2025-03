Poolse premier kondigt beperking asielrecht aan

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse premier Donald Tusk heeft aangekondigd dat het asielrecht wordt beperkt. De regering neemt woensdag een decreet hierover aan, aldus Tusk op X. Het land wil zo de toestroom van immigranten uit buurland Belarus tegengaan.

De aankondiging kwam nadat president Andrzej Duda bekendmaakte zijn handtekening onder de omstreden wet te hebben gezet. De wet maakt het mogelijk om het recht om asiel aan te vragen zestig dagen op te schorten. Mensenrechtenorganisaties hebben felle kritiek geuit. Human Rights Watch stelt dat het plan ingaat tegen de internationale en EU-verplichtingen van Polen.

De Europese Commissie zei vorig jaar dat lidstaten die grenzen aan Rusland en Belarus het recht om asiel aan te vragen mogen beperken als de migranten dienen als wapens in een hybride oorlog tegen de Europese Unie. De regering in Warschau stelt dat dat het geval is.