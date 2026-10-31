Poolse president houdt crisisgesprekken over Constitutioneel Hof

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse president Karol Nawrocki houdt crisisberaad met prominente vertegenwoordigers van politieke partijen over de ontstane patstelling bij het Constitutionele Hof. De benoeming van rechters van het hof is inzet geworden van een hoog opgelopen politieke strijd tussen de pro-Europese regering van premier Donald Tusk en de grootste oppositiepartij, het rechts-conservatieve en nationalistische PiS.

Nawrocki geniet de steun van PiS, dat van 2015 regeerde tot de partij in 2023 de verkiezingen verloor. Tusk werkt sindsdien aan "herstel van de rechtsstaat". De boel rond het hof escaleerde toen Tusk vrijdag de voorzitter, Bogdan Święczkowski, schorste. Święczkowski is ooit benoemd door PiS en was viceminister van Justitie.

Nawrocki noemde de schorsing al "een schending van de grondwettelijke orde" en brak zijn reis naar Senegal ervoor af. Zijn kabinetschef vond dat de premier "ter verantwoording moet worden geroepen". Het hof noemde Tusks maatregel "een staatsgreep".