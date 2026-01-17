ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Popprijs 2025 is voor Suzan & Freek

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 23:04
anp170126149 1
GRONINGEN (ANP) - De Popprijs 2025 gaat naar Suzan & Freek. Het tweetal kreeg de prestigieuze juryprijs zaterdagavond uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen.
Suzan & Freek zou afgelopen jaar zes keer optreden in de Ziggo Dome, maar moest de concertreeks halverwege afbreken, omdat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Het duo veegde daarop hun agenda leeg, maar maakte enkele weken later bekend toch weer op te gaan treden. Ook scoorden ze een nummer 1-hit met Niemand.
Volgens de jury van de Popprijs drukte niemand "het afgelopen jaar een groter stempel op de Nederlandse popmuziek dan dit duo". "Dat deden ze in een tijd waarin hun eigen leven een gitzwarte wending kreeg. Tegen die achtergrond bleef het duo artiesten die in verbinding staan met hun fans", aldus het juryrapport.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

Loading