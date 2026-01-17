Popprijs 2025 is voor Suzan & Freek

GRONINGEN (ANP) - De Popprijs 2025 gaat naar Suzan & Freek. Het tweetal kreeg de prestigieuze juryprijs zaterdagavond uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen.

Suzan & Freek zou afgelopen jaar zes keer optreden in de Ziggo Dome, maar moest de concertreeks halverwege afbreken, omdat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Het duo veegde daarop hun agenda leeg, maar maakte enkele weken later bekend toch weer op te gaan treden. Ook scoorden ze een nummer 1-hit met Niemand.

Volgens de jury van de Popprijs drukte niemand "het afgelopen jaar een groter stempel op de Nederlandse popmuziek dan dit duo". "Dat deden ze in een tijd waarin hun eigen leven een gitzwarte wending kreeg. Tegen die achtergrond bleef het duo artiesten die in verbinding staan met hun fans", aldus het juryrapport.