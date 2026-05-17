Positieve test Canadese passagier Hondius bevestigd

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 22:29
VICTORIA (ANP/AFP) - Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius heeft wel degelijk positief getest op het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten zondag bekendgemaakt. Zaterdag werd al bekend dat de Canadese opvarende positief had getest, maar met de toevoeging dat het een "voorlopig" resultaat betrof. Een laboratorium heeft de positieve testuitslag nu bevestigd.
De patiënt begon donderdag milde symptomen zoals koorts en hoofdpijn te vertonen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De partner van de patiënt, die eveneens aanwezig was op het cruiseschip, heeft negatief getest.
Op de Hondius brak de gevaarlijke Andesvariant van het hantavirus uit. Vorige week keerden vier Canadese opvarenden van het schip per vliegtuig terug in Canada, onder wie het nu geteste stel. De passagiers werd opgedragen om drie weken in isolatie te gaan.
