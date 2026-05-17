India en Zweden sluiten strategisch partnerschap

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 22:17
STOCKHOLM (ANP/AFP) - Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd, gericht op het verdubbelen van hun handel en investeringen in de komende vijf jaar. Dit gebeurde tijdens een ontmoeting tussen de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Indiase premier Narendra Modi.
De overeenkomst komt tot stand tegen de achtergrond van het vrijhandelsakkoord dat India en de Europese Unie in januari hebben ondertekend, verklaarde Kristersson tijdens een persconferentie waaraan ook Modi en EU-voorzitter Ursula von der Leyen deelnamen.
De twee landen willen tevens de banden aanhalen op het gebied van veiligheid, technologie, kunstmatige intelligentie en ruimtevaarttechnologie.
Nederland
Von der Leyen verklaarde dat er tegen het einde van het jaar een handelsakkoord tussen de EU en India wordt ondertekend tijdens een groot zakelijk evenement voor Europese en Indiase bedrijven. "Onze volgende stap moet het realiseren van een investeringsakkoord zijn", aldus Von der Leyen.
Modi was dit weekend al op bezoek in Nederland, waar hij onder meer het koninklijk echtpaar en premier Rob Jetten ontmoette. Ook zijn bezoek aan Nederland stond in het kader van economische samenwerking.
