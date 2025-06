PostNL kan geen pakketten bezorgen in gebied rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Mensen die in of naast het gebied wonen waar de NAVO-top in Den Haag wordt gehouden, kunnen tussen 22 en 27 juni geen pakketten van PostNL thuisbezorgd krijgen. Het bezorgbedrijf adviseert pakketten ergens anders te laten bezorgen.

In de week van de NAVO-top, op 24 en 25 juni, zijn bepaalde wegen rond Den Haag afgesloten. Pakketjes bezorgen is daarom in en rond het gebied van de top "echt niet mogelijk", zegt een woordvoerder. Post bezorgen kan volgens hem wel, omdat dit voornamelijk lopend of met de fiets wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de top voor veel vertraging zal zorgen. PostNL denkt na 27 juni weer normaal post en pakketten te kunnen bezorgen.

Eerder meldde PostNL de impact voor klanten en consumenten zoveel mogelijk te zullen beperken. Zo werkt het bedrijf zoveel mogelijk vanuit distributielocaties op plekken waar geen verkeershinder wordt verwacht. Mogelijk zijn pakketten in de gebieden tussen Schiphol en Den Haag volgens PostNL wel langer onderweg.