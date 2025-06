PostNL krijgt alsnog dag extra voor bezorging brief of kaart

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) wil PostNL alsnog een dag extra gunnen voor de bezorging van een gewone brief of kaart. Zijn voorganger Dirk Beljaarts (PVV) kwam eerder met hetzelfde voorstel, maar haalde dat weer van tafel omdat een ruime Kamermeerderheid er fel op tegen was.

Particuliere post moet nu binnen 24 uur worden bezorgd. Dat wordt als het aan Karremans ligt vanaf medio volgend jaar 48 uur. PostNL moet in dit voorstel wel vijf dagen per week post blijven rondbrengen, van dinsdag tot en met zaterdag. Vanaf 2028 of 2029 heeft het bedrijf mogelijk nog een etmaal extra speling nodig, waarschuwt de minister alvast.

De regels voor de postbezorging zijn verouderd, stelt Karremans. Er worden steeds minder brieven verstuurd, waardoor het werk niet meer rendabel is. "We maken de regels voor de postbezorging iets ruimer, om ervoor te zorgen dat de postbezorging in heel Nederland blijft werken", aldus de bewindsman.