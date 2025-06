ProRail waarschuwt: neem water mee en houd reisinfo in de gaten

UTRECHT (ANP) - Spoorbeheerder ProRail waarschuwt reizigers om deze week extra maatregelen te nemen tegen mogelijke vertragingen door de hitte. Neem voldoende water mee en houd de reisinformatie goed in de gaten, luidt het advies.

"Bij warm weer komen storingen helaas vaker voor", aldus ProRail. "Door aanhoudende warmte kunnen spoorstaven uitzetten en elektronica ontregeld raken. Dat kan sein- en wisselstoringen veroorzaken. Daarnaast ontstaan er vaker problemen bij spoorbruggen."

De spoorbeheerder zal tijdens de tropische hitte vaker dan normaal een hitteschouw uitvoeren op de infrastructuur. "Als we ongeregeldheden zien, lossen we die zo snel mogelijk op. Soms kiezen we ervoor om werkzaamheden niet direct, maar in de nacht uit te voeren. Dat doen we om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. In het uiterste geval kunnen we ook de dienstregeling aanpassen", meldt ProRail.