Europese Commissie 'klaar' voor handelsdeal met VS

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is "klaar om een deal te sluiten" met de VS, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. "Er wordt goede vooruitgang geboekt en de gesprekken gaan de goede kant op", voegde hij daaraan toe. De Europese Commissie wil op 9 juli een handelsdeal met de VS sluiten. Dat is de deadline die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesteld.

Als er op die dag nog geen akkoord is tussen beide blokken, worden de handelstarieven op alle EU-producten die naar de VS worden geëxporteerd alsnog verhoogd naar 50 procent, zoals Trump in mei aankondigde. Hij stelde kort daarna de maatregel uit tot 9 juli. Sindsdien wordt er onderhandeld over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Er is een technische delegatie op weg naar de VS om de onderhandelingen voort te zetten, zei de commissiewoordvoerder. "Het werk gaat door op zowel politiek als technisch niveau." De gesprekken gingen de afgelopen tijd uiterst moeizaam.