Premier Aruba niet naar Nederland om 'spanning in eigen regio'

ORANJESTAD (ANP) - De Arubaanse premier Mike Eman annuleert zijn bezoek aan Nederland. Als reden geeft hij 'de voelbare spanning in de regio'. Amerika heeft in de afgelopen maanden een grote militaire macht opgebouwd voor de grens met Venezuela. Aruba ligt enkele tientallen kilometers van het Zuid-Amerikaanse land.

Eman: "Er is geen specifieke informatie over wat er kan of zal gebeuren of op welke dag, maar de spanning is voelbaar en op dit moment hebben we een verantwoordelijkheid in eigen land."

Eman zou op 9 december op een conferentie in Nederland een lezing geven over de relaties binnen het Koninkrijk, met onder anderen ministers van Staat Jan-Peter Balkenende en Ernst Hirsch Ballin. Ook stond de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met Schiphol op de agenda.

De VS zeggen drugssmokkel vanuit Venezuela te willen bestrijden. Venezuela is bang voor een militaire aanval en heeft de bevolking gemobiliseerd. Militaire oefeningen in het Zuid-Amerikaanse land zijn in Aruba te horen.