ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet ziet geen acute dreiging voor Aruba, Bonaire en Curaçao

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 18:32
anp051225173 1
DEN HAAG (ANP) - Er zijn volgens het demissionaire kabinet geen aanwijzingen dat Aruba, Bonaire en Curaçao meegesleept worden in een mogelijk gewapend conflict in de Cariben. De spanning is in de regio hoog opgelopen door Amerikaanse acties tegen vermeende drugsbootjes uit Venezuela.
"Op dit moment is er geen acute dreiging voor het Koninkrijk", antwoordt minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) op Kamervragen van GroenLinks-PvdA. "De acties vinden plaats buiten de territoriale wateren van het Koninkrijk en er is geen indicatie dat Aruba, Bonaire of Curaçao betrokken raakt bij een eventueel conflict."
De Amerikaanse strijdkrachten hebben sinds september meer dan twintig speedboten van vermeende drugssmokkelaars aangevallen. Daarbij kwamen circa tachtig opvarenden om. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Cariben is de afgelopen maanden flink opgevoerd.
Aruba, Bonaire en Curaçao bereiden zich wel voor op de gevolgen van een eventueel conflict, aldus Van Weel. Nederland treft ook voorbereidingen voor mogelijke bijstand en ondersteuning.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

Loading