Kabinet ziet geen acute dreiging voor Aruba, Bonaire en Curaçao

DEN HAAG (ANP) - Er zijn volgens het demissionaire kabinet geen aanwijzingen dat Aruba, Bonaire en Curaçao meegesleept worden in een mogelijk gewapend conflict in de Cariben. De spanning is in de regio hoog opgelopen door Amerikaanse acties tegen vermeende drugsbootjes uit Venezuela.

"Op dit moment is er geen acute dreiging voor het Koninkrijk", antwoordt minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) op Kamervragen van GroenLinks-PvdA. "De acties vinden plaats buiten de territoriale wateren van het Koninkrijk en er is geen indicatie dat Aruba, Bonaire of Curaçao betrokken raakt bij een eventueel conflict."

De Amerikaanse strijdkrachten hebben sinds september meer dan twintig speedboten van vermeende drugssmokkelaars aangevallen. Daarbij kwamen circa tachtig opvarenden om. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Cariben is de afgelopen maanden flink opgevoerd.

Aruba, Bonaire en Curaçao bereiden zich wel voor op de gevolgen van een eventueel conflict, aldus Van Weel. Nederland treft ook voorbereidingen voor mogelijke bijstand en ondersteuning.