Premier Aruba wekt verbazing met aankondiging vertrek

ORANJESTAD (ANP) - De Arubaanse minister-president Mike Eman heeft aangekondigd dat hij zijn functie op 1 januari 2027 neerlegt. Hij wordt dit jaar op 1 september 65 jaar en wil zijn positie in handen geven van de "nieuwe generatie". Op het eiland is dinsdag verbaasd gereageerd op de stap van de leider van de Arubaanse Volkspartij (AVP).

Coalitiepartner FUTURO liet weten verrast te zijn door de mededeling. Partijleider en vicepremier Gerlien Croes verklaarde op sociale media dat haar partij niet vooraf op de hoogte was. Ook veel bewoners van het eiland zijn verbaasd.

Eman is al 25 jaar actief in de politiek. Hij staat bekend als zeer actief en wekte niet de indruk het werk beu te zijn. Op zijn sociale media is te zien dat hij veel werkbezoeken brengt op het eiland, openingen verricht en aanwezig is bij bijeenkomsten.

Cicilia

Eman was premier tussen 2009 en 2017 en is sinds 28 maart 2025 opnieuw premier. Zijn broer Henny was de eerste minister-president van Aruba in 1986, nadat het eiland dat jaar een status aparte had gekregen. Ook zijn opa en vader waren actief in de politiek, allemaal voor de AVP.

In september zal de minister-president het leiderschap van de partij overdragen, naar alle waarschijnlijkheid aan de 30-jarige Wendrick Cicilia, die momenteel minister van Toerisme, Transport en Arbeid is. Cicilia stond bij de laatste verkiezingen op de tweede plaats van de AVP-lijst en wordt genoemd als mogelijke nieuwe premier.