FNV dreigt met staking bij Etos en Kruidvat voor betere cao

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van drogisterijketens als Etos en Kruidvat dreigen te gaan staken, meldt vakbond FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers voor een nieuwe cao en wil dat het plan van de bedrijven om de zondagstoeslag te halveren wordt geschrapt.

Volgens de vakbond bieden de bedrijven een loonsverhoging van 4,5 procent, "maar die betalen de medewerkers grotendeels zelf, omdat de werkgever hun zondagstoeslag wil halveren", stelt FNV.

De vakbond heeft de concerns achter de drogisterijketens dinsdag een ultimatum verstuurd. Dat is bij Etos Ahold Delhaize, ook de eigenaar van Albert Heijn en Gall & Gall, en bij Kruidvat is dit A.S. Watson. Dat laatste bedrijf heeft ook de drogisterijketen Trekpleister in handen. Ze krijgen tot en met donderdagmiddag de tijd om hun voorstel aan te passen. Winkelketen Holland & Barrett valt volgens FNV onder dezelfde cao.