Premier Australië blij met thuiskomst Julian Assange

CANBERRA (ANP/DPA/AFP) - De Australische premier Anthony Albanese is blij dat de oprichter van WikiLeaks Julian Assange "op weg naar huis in Australië is om zich te herenigen met zijn familie". Albanese zei dat hij meermaals heeft beklemtoond dat het gevangenhouden van Assange geen zin had. Volgens Albanese zijn de bemoeienissen van de Australische regering met deze zaak "heel gecompliceerd geweest en liepen die over verschillende kanalen. Maar ik ben erg trots op het resultaat van de zorgvuldige, geduldige en vastberaden inspanningen."

De 52-jarige Australiër Assange is na een gedeeltelijke schuldbekentenis in een overeenkomst met de Amerikaanse justitie weer vrij man. Hij zat ruim vijf jaar in een zwaarbewaakte gevangenis in Londen en vocht zijn uitlevering aan de VS aan. Daar werd in 2018 bekend dat justitie hem voor onder meer spionage vervolgde naar aanleiding van WikiLeaks-publicaties over onder meer de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij is nu door een rechter op een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan veroordeeld tot een celstraf die hij al in Londen heeft uitgezeten.

Assange wordt volgens Australische media in de avond in de hoofdstad Canberra verwacht. Hij zou daar rond 13.15 uur onze tijd de pers toespreken.