Schoof draagt voorzittershamer ministerraad over aan Jetten

DEN HAAG (ANP) - Oud-premier Dick Schoof heeft de voorzittershamer van de ministerraad symbolisch overgedragen aan de nieuwe minister-president Rob Jetten van D66. Bij binnenkomst op het ministerie vroeg de partijloze oud-premier aan Jetten of alles goed was gegaan met de beëdiging van het kabinet, Jetten kon dat bevestigen. "Dat is dan een goede start," vond Schoof.

Daarna vertrok Schoof van het ministerie van Algemene Zaken, onder applaus van ambtenaren.

Later maandagmiddag is de eerste formele vergadering van de kersverse ministers.