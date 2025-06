Laatste Formule 1-race Zandvoort komend jaar week eerder

PARIJS (ANP) - Het laatste Formule 1-weekend in Zandvoort is volgend jaar een week eerder dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. De coureurs rijden van 21 tot en met 23 augustus de Dutch Grand Prix, in plaats van het laatste weekend van augustus. Eerder werd al bekend dat er tijdens de voorlopig laatste editie in de Noord-Hollandse kustplaats een sprintrace wordt verreden.

Verder bevestigde autosportfederatie FIA bij het bekendmaken van de racekalender voor 2026 dat de Grote Prijs van Emilia-Romagna geen plek meer krijgt. Madrid neemt op 13 september de vrijgekomen plek van de Italiaanse race in. Daardoor zijn er komend jaar twee races in Spanje. Op 14 juni is de voorlopig laatste grand prix in Barcelona.

Komend jaar verandert het motorreglement in de Formule 1. Ook treedt het Amerikaanse automerk Cadillac als elfde team toe tot de koningsklasse.