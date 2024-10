Premier Georgië na verkiezing: lidmaatschap EU blijft prioriteit

TBILISI (ANP/AFP/RTR) - De Georgische premier Irakli Kobakhidze zegt dat aansluiting bij de EU een topprioriteit blijft voor zijn partij. "Alles wordt in het werk gesteld om de volledige integratie van Georgië in de EU te realiseren tegen 2030", verklaarde de regeringschef nadat zijn partij Georgische Droom de parlementsverkiezingen had gewonnen. De oppositie betwist de uitslag.

Regeringspartij Georgische Droom kreeg bij de verkiezingen volgens de officiële uitslag 54 procent van de stemmen. Dat was een tegenvaller voor prowesterse Georgiërs die de verkiezingen zagen als een keuze tussen een regeringspartij die toenadering zoekt tot Rusland en oppositiepartijen die snelle integratie in Europa nastreven. De pro-Europese president Salome Zoerabisjvili en oppositiegroepen hebben opgeroepen tot demonstraties.

Premier Kobakhidze sprak op zijn beurt de verwachting uit dat de relatie met de EU zal worden "gereset".