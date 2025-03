Premier Groenland: Trump behandelt ons niet met respect

NUUK (ANP/AFP) - Een dag voor de verkiezingen in Groenland heeft premier Múte Egede nog eens zijn zorgen uitgesproken over de opstelling van de Amerikaanse president Donald Trump. "Wij verdienen het om met respect behandeld te worden en ik denk niet dat de Amerikaanse president dat heeft gedaan sinds hij in functie is", zei Egede in een interview met de Deense radio.

Groenland is een grotendeels autonoom deel van Denemarken, maar Trump heeft aangegeven dat hij het wil hebben. Afgelopen week herhaalde hij tijdens een toespraak nog dat hij het eiland "op welke manier dan ook" bij de Verenigde Staten wilde voegen. Wel erkende Trump dat de Groenlanders zelf beslissen over de toekomst van het land.

Egede schreef een dag na die speech op X dat Groenlanders geen Amerikanen willen zijn, of Denen. "Wij zijn Groenlanders. De Amerikanen en hun leider moeten dat begrijpen."

Onafhankelijkheid (van zowel Denemarken als de VS) is een belangrijk thema tijdens de verkiezingen van dinsdag. Sommige partijen willen daarvoor een referendum uitschrijven.