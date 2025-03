Tickets laatste F1-races Zandvoort alleen in combinatie te koop

ZANDVOORT (ANP) - Formule 1-fans kunnen vanaf vandaag combitickets voor de laatste twee races op Zandvoort bestellen. De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 van de kalender van de koningsklasse van de sport. De afgelopen vier jaar kwamen er meer dan 1,1 miljoen bezoekers naar de Nederlandse Formule 1-race, die dit jaar op 31 augustus wordt verreden.

De organisatie maakte bekend dat er voor de laatste race in 2026 geen losse tickets beschikbaar komen. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, kijkt uit naar de laatste races in Zandvoort. "We gaan ervoor zorgen dat de laatste twee edities onvergetelijk worden. Zoals vanouds trappen we het raceweekend af met een spectaculaire Super Friday, waarmee we de toon zetten voor een ultieme F1-beleving. Dit is je laatste kans om Formule 1-geschiedenis te beleven in Nederland."