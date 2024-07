Premier Israël houdt vast aan strook land Gaza langs grens Egypte

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat er geen einde komt aan "de oorlog tegen Hamas" indien Israël niet een strook land in het zuiden van de Gazastrook langs de grens met Egypte in handen houdt. Er zijn slepende onderhandelingen over een bestand en over een eventueel op den duur te bereiken einde van de vijandelijkheden. In het bestand moeten snel de resterende Israëlische gijzelaars vrijkomen. In de onderhandelingen eist de Palestijnse beweging Hamas telkens dat de Israëlische troepen zich na een wapenstilstand helemaal uit de Gazastrook terugtrekken.

Netanyahu sprak donderdag nadat Israëlische onderhandelaars uit Qatar waren teruggekomen. Volgens de premier "stellen de Palestijnen van de groep Hamas eisen die niet in overeenstemming zijn met het raamwerk" voor een bestand. Dat basisplan heeft de Amerikaanse president Joe Biden weken geleden al op tafel gelegd, maar er lijkt nog geen vooruitgang te zijn geboekt. Netanyahu lichtte niet toe wat voor eisen van Hamas niet in het raamwerk van de Amerikanen, dat wordt gesteund door de bemiddelaars Egypte en Qatar, zouden passen.