Krejcikova tegenstander van Paolini in finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Barbora Krejcikova uit Tsjechië heeft zich voor het eerst in haar loopbaan gekwalificeerd voor de finale van Wimbledon. De nummer 32 van de wereld was in de halve finale in drie sets te sterk voor de als vierde geplaatste Elena Rybakina uit Kazachstan: 3-6 6-3 6-4. Krejcikova treft in de finale de Italiaanse Jasmine Paolini.

Voor de 28-jarige Krejcikova is het de tweede keer dat ze in de finale van een grand slam staat. In 2021 won ze Roland Garros. Rybakina was in 2022 de winnares van Wimbledon.

In de finale treft Krejcikova met Paolini de nummer 7 van de wereld. Paolini schakelde eerder op de dag Donna Vekic uit Kroatië in drie sets uit. De wedstrijd was met 2 uur en 51 minuten de langste halve finale in de geschiedenis van het vrouwenenkelspel op Wimbledon.