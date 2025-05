Premier Israël negeert justitie en kiest nieuwe inlichtingenchef

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat generaal-majoor David Zini benoemen tot het nieuwe hoofd van de binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet, meldt zijn kantoor. De procureur-generaal heeft een dergelijke stap echter verboden en noemt het benoemingsproces voor de nieuwe chef van Shin Bet "gebrekkig". Mogelijk is er sprake van belangenverstrengeling en handelt Netanyahu in strijd met wettelijke richtlijnen, citeren Israëlische media de hoge functionaris van justitie.

De Shin Bet, die zich bezighoudt met antiterrorisme, staat in het middelpunt van een groeiende politieke strijd tussen Netanyahu's rechtse coalitieregering en een reeks critici, variërend van leden van het veiligheidsapparaat tot families van gijzelaars in de Palestijnse Gazastrook. Het hoofd van Shin Bet, Ronen Bar, kondigde in april zijn ontslag aan en zei dat hij op 15 juni zou aftreden, zes weken nadat Netanyahu had geprobeerd hem te ontslaan.