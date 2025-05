Trump blokkeert aanmelding internationale studenten Harvard

WASHINGTON (ANP) - Harvard mag van de regering van Donald Trump geen buitenlandse studenten meer inschrijven. Dat staat volgens The New York Times in een brief die de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem naar de instelling heeft gestuurd. Het ministerie bevestigt het bestaan van de brief.

Noem heeft de universiteit laten weten dat een certificering voor een studentenvisumprogramma van Harvard is ingetrokken. Daaraan ging getouwtrek over inzage in bepaalde interne stukken van de prestigieuze universiteit vooraf, aldus de krant.

De krant meldde eerder al dat Noem "relevante informatie" van iedere Harvardstudent wilde inzien die een studentenvisum heeft en betrokken is bij "bekende illegale" of "gevaarlijke" activiteiten.

De Amerikaanse regering is al langer in een strijd verwikkeld met Harvard. Trump zegt antisemitisme te bestrijden.