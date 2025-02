Premier Israël zou vrijlating Palestijnen tot in avond uitstellen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De circa zeshonderd Palestijnen die zaterdag door Israël zouden worden vrijgelaten, komen volgens Israëlische en Palestijnse media pas aan het begin van de avond vrij. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag naar verluidt aan het begin van de avond overleg met leden van zijn veiligheidskabinet over het lot van de resterende gijzelaars in de Gazastrook. De Palestijnse gevangenen zouden pas na dat overleg uit gevangenissen worden vrijgelaten, rond 19.00 uur onze tijd.

Op basis van de bestandsakkoorden met de Palestijnse beweging Hamas zijn zaterdag zes Israëlische gijzelaars in de Gazastrook vrijgelaten.

In ruil zou Israël ruim zeshonderd Palestijnen vrijlaten. Het gaat volgens het dagblad Haaretz om onder anderen 108 gevangenen die tot zeer lange celstraffen zijn veroordeeld wegens aanslagen op Israëli's en 444 mensen uit de Gazastrook die volgens officiële bronnen zijn gearresteerd zonder betrokken te zijn geweest bij gevechten.

Het is de laatste uitwisseling van gijzelaars en gevangenen in de eerste fase van het 19 januari van kracht geworden bestand. Begin maart start de volgende fase en over de invulling daarvan moet nog worden onderhandeld.