Sprinter Bouju door blessure twijfelgeval voor EK indooratletiek

APELDOORN (ANP) - Het is nog twijfelachtig of Raphael Bouju kan starten op de EK indooratletiek begin maart in Apeldoorn. De 22-jarige sprinter maakte eind januari in Belgrado na een jaar blessureleed zijn rentree met een Nederlands record op de 60 meter, maar raakte na die race weer geblesseerd.

Bouju liep geen wedstrijden meer en slaat ook de 60 meter op de NK indoor in Apeldoorn over, maar volgens technisch directeur van de Atletiekunie Vincent Kortbeek is er voor de komende EK in Omnisport nog geen streep door zijn naam. "Hij is een exceptioneel talent, maar ook broos. Raphael is een jongen die in wedstrijden zichzelf kan overtreffen, maar hij is ook jong en zijn lichaam moet gewoon nog sterker worden."

Met de recordtijd van 6,56 die Bouju in Belgrado liep, zou hij op de EK indoor niet kansloos zijn voor een medaille. Hij deelt de derde plaats op de Europese ranglijst van dit jaar.