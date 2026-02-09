ECONOMIE
Premier Japan na monsterzege: draagvlak voor grote veranderingen

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 11:14
anp090226100 1
TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse premier Sanae Takaichi ziet in haar monsterzege bij de parlementsverkiezingen een signaal dat er draagvlak is voor grote veranderingen. "Wij geloven dat het publiek begrip en sympathie heeft getoond voor onze oproepen over de dringende noodzaak van een grote beleidsverandering", zei ze op een persconferentie.
De verklaring volgde op een historische overwinning van haar conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP). Die lijkt te kunnen rekenen op een uitzonderlijke tweederdemeerderheid in de Japanse Tweede Kamer. De door de Amerikaanse president Donald Trump gesteunde Takaichi wil onder meer hogere defensie-uitgaven en dat kan China nerveus maken.
De relatie tussen de Oost-Aziatische landen stond al onder druk na uitspraken van Takaichi over Taiwan in november. China waarschuwde maandag dat "roekeloos" optreden door Japan niet zonder gevolgen zal blijven en herhaalde de eis dat Takaichi haar eerdere uitspraken intrekt.
