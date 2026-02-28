ECONOMIE
Premier Netanyahu: aanval is voor Iraniërs kans macht te pakken

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 9:45
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat de aanvallen die zijn land en de Verenigde Staten op Iran uitvoeren, "de voorwaarden kunnen scheppen voor het moedige Iraanse volk om het lot in eigen hand te nemen".
Het is volgens Netanyahu "tijd voor alle geledingen in de Iraanse samenleving het juk van de tyrannie van het regime af te werpen". Het land wordt sinds 1979 geregeerd door de conservatieve sjiitische geestelijkheid die fel anti-Amerikaans en anti-Israëlisch is.
De premier herhaalde dat Iran niet mag worden toegestaan kernwapens te bemachtigen. Israëlische functionarissen hebben de aanvallen "preventief" genoemd. Iran ontkent al decennia een nucleair wapen te willen hebben.
