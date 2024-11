Premier Netanyahu bezoekt Libanese grens

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de Libanese grens bezocht. Dat meldt zijn kantoor in een verklaring. Dit is het tweede bezoek aan de Libanese grens van Netanyahu in minder dan een maand. Netanyahu verklaarde tijdens zijn bezoek dat de Libanese beweging Hezbollah moet worden teruggedrongen voorbij de Litani-rivier in Libanon, zodat Israëlische bewoners naar hun huizen in Noord-Israël kunnen terugkeren.

Het Israëlische leger voert al geruime tijd aanvallen uit in het zuiden van Libanon, vlak bij de noordgrens met Israël. Israël zegt er doelen van Hezbollah te bestoken. Zondag doodde een Israëlische raket drie mensen nabij de zuidelijke stad Sidon, volgens het Libanese ministerie van Gezondheid.

Het Israëlische leger meldt dat zondag honderd projectielen vanuit Libanon op Israël zijn afgevuurd. De luchtmacht heeft meerdere projectielen onderschept en enkele zijn in onbevolkte gebieden terechtgekomen.