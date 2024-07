Premier Netanyahu ontmoet president Biden dinsdag in Washington

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoet dinsdagmiddag in Washington de Amerikaanse president Joe Biden, meldt de Israëlische regering. Eerder waren er berichten dat de ontmoeting maandag zou zijn, maar Netanyahu vertrekt maandag naar de VS. Woensdag spreekt hij het Amerikaanse Congres (parlement) toe over zijn oorlog in de Gazastrook.

Biden en Netanyahu spreken naar verwachting over een bestand in de Gazastrook en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in de strook, in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen in Israël of de bezette gebieden. Bij de vele protesten in Israël tegen het beleid van de regering-Netanyahu is dit weekeinde opgeroepen dat Netanyahu helemaal nergens naartoe reist voor hij een akkoord over de vrijlating van de resterende gijzelaars bereikt heeft. Politieke tegenstanders van Netanyahu stellen dat hij de slepende onderhandelingen over een bestand en vrijlatingen saboteert, omdat zijn ultrarechtse coalitieregering bij zo'n akkoord mogelijk uit elkaar valt.

De relatie tussen Netanyahu en Biden is naar verluidt slecht en de Israëlische eerste minister heeft recent nog een felle aanval op Biden gedaan over het uitblijven van bepaalde wapenleveranties aan Israël.