18 atleten TeamNL zondag naar Parijs, sporters reizen in groepjes

ROTTERDAM (ANP) - Zondag zijn opnieuw achttien atleten van TeamNL op de trein gestapt naar Parijs voor de Olympische Spelen. Onder anderen turnsters Lieke en Sanne Wevers betraden de Thalys. De Nederlandse afvaardiging reist gegroepeerd af naar de Franse hoofdstad. Het merendeel van de sporters neemt de trein. Anderen gaan met de bus.

Eurostar is de reispartner van TeamNL. De spoorwegmaatschappij vervoert ook de Britten, de Belgen en de Duitsers. In totaal gaan 2000 atleten met Eurostar naar Parijs, verdeeld over 160 treinen.

Eurostar verwacht 2 miljoen passagiers te vervoeren naar de Olympische en Paralympische Spelen. De capaciteit is met 27 procent opgevoerd ten opzichte van 2023 op het traject Amsterdam-Parijs.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is vrijdag. Voor die tijd wordt al een aantal olympische wedstrijden afgewerkt.