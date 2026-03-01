Premier Netanyahu: pijnlijke dagen voor Israël

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag steun betuigd aan de nabestaanden van degenen die zijn omgekomen bij Iraanse aanvallen. Volgens de regeringsleider maakt zijn land "pijnlijke dagen" door. "Mijn hart gaat uit naar de getroffen families - namens jullie allen, inwoners van Israël - ik wens de betrokkenen een volledig herstel toe", aldus Netanyahu in een videoboodschap.

In Israël vielen zondag zeker negen doden in Beit Shemesh, toen een raket zou zijn ingeslagen in een woonwijk. Ook raakten tientallen mensen gewond.

Het land zei zondag eveneens met eerdere aanvallen de weg te hebben geëffend om de Iraanse hoofdstad Teheran te treffen. Israël en de VS voerden daar herhaaldelijk luchtaanvallen uit op onder meer overheidsdoelen. Bij een door Israël geclaimde aanval op Teheran kwam zaterdag al de opperste leider Ali Khamenei om, bij een luchtaanval op een overheidscomplex. Daarbij zou onder anderen ook de Iraanse defensieminister zijn gedood.