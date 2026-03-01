Schaatsster Schulting wint NK sprint, ook Fledderus mag naar WK

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Suzanne Schulting is voor het eerst Nederlands kampioen sprint geworden. In Thialf won ze alle vier de afstanden. Op de eerste dag reed ze zowel op de 500 meter als de 1000 meter een persoonlijk record. Op de afsluitende 1000 meter op zondag was ze met 1.14,10 weer ruim de snelste.

Marrit Fledderus werd op de slotafstand derde in 1.15,14 en verzekerde zich daarmee van plek 2. Dat betekent dat zij zich samen met Schulting heeft gekwalificeerd voor het WK sprint. Beide vrouwen reden dat toernooi nog nooit. Pien Smit verzekerde zich met de vierde plaats op de tweede 1000 meter van de derde plek in het eindklassement.

Schulting en Fledderus gaan samen met Femke Kok naar het WK sprint. De olympisch kampioen op de 500 meter kreeg een aanwijsplek van schaatsbond KNSB. Jutta Leerdam was ook aangewezen voor het wereldkampioenschap, maar heeft haar seizoen beëindigd. Het WK vindt op 5 en 6 maart plaats in Heerenveen.