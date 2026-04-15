Zorgt een gevarieerd microbioom er echt voor dat je minder snel ziek wordt?

De biljoenen micro-organismen die in en op ons lichaam leven, samen bekend als het microbioom, worden vaak geprezen als de sleutel tot een beter immuunsysteem. Maar werkt dat ook echt zo?

“Veel studies leggen een verband tussen de soorten bacteriën in je microbioom en gezondheid en ziekte, bij vrijwel elke mentale en lichamelijke aandoening”, zegt professor Daniel M. Davis van Imperial College London in The Guardian. “Maar het meeste van dat bewijs is niet causaal en we moeten nog precies begrijpen hoe het microbioom de gezondheid beïnvloedt.”

Wetenschappers kijken vaak naar één maatstaf: diversiteit. Met andere woorden, hoeveel verschillende soorten microben er in de darm leven. “Hoe diverser je microbioom is, hoe sterker dat lijkt samen te hangen met het niet ziek zijn.”

Het gaat om competitie

Toch wijzen studies erop dat het verhaal ingewikkelder is. “Nieuw onderzoek suggereert dat competitie eigenlijk doorslaggevend is”, zegt Davis. “Als groepen bacteriën elkaar voeden en op een manier samenwerken die hun snelle vermenigvuldiging bevordert, kan dat slecht voor je zijn.”

Dit kan bijdragen aan het ontstaan van ziekten of het verergeren van symptomen. “Maar als ze met elkaar concurreren om grondstoffen, helpt dat meestal om het geheel onder controle te houden. Een microbioom met veel concurrerende soorten kan helpen het evenwicht te bewaren.”

Wat moeten niet-wetenschappers hieruit meenemen? “Het microbioom is belangrijk en het beïnvloedt het vermogen van het immuunsysteem om infecties te bestrijden”, zegt Davis. “Maar we begrijpen nog niet volledig wat een ‘gezond’ microbioom precies is. We weten ook nog niet hoe we het betrouwbaar kunnen beïnvloeden om mensen gezonder te maken. Dat betekent voorlopig dat we voorzichtig moeten zijn met stellige commerciële claims. Wees zeer sceptisch over producten die beloven: ‘Dit gaat je microbioom veranderen en gezonder maken.’ De wetenschap is daar simpelweg nog niet ver genoeg voor.”