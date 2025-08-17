ECONOMIE
Premier Spanje stopt vakantie, bezoekt gebieden met bosbranden

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 16:56
MADRID (ANP/DPA/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn vakantie onderbroken en door branden getroffen gebieden in de provincies Ourense en León bezocht. In Spanje zijn de natuurbranden in het noordwesten van het land nog altijd niet onder controle.
In Galicië kondigde Sánchez een "nationaal pact" aan om "de klimaatnoodtoestand aan te pakken". Hij beloofde de basis van dit pact uiterlijk in september te leggen.
De afgelopen twee weken verwoestten de branden volgens officiële cijfers al zo'n 1150 vierkante kilometer. Duizenden mensen moesten hun huizen verlaten. Ten minste drie mensen kwamen om het leven.
Zondag telde Spanje nog twintig branden met het hoogste risiconiveau, aldus de autoriteiten. De situatie wordt verergerd door de aanhoudende droogte en hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Weerdienst Aemet waarschuwt voor een verhoogd brandgevaar in verschillende regio's tot maandag.
