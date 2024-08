Premier Starmer praat met politie na nieuwe rellen in drie steden

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer houdt een spoedoverleg met politiechefs over de gewelddadige protesten van de afgelopen dagen. Radicaal-rechtse lieden hebben op verschillende plekken in Engeland geweld gebruikt en brand gesticht. Woensdagavond werden ruim honderd mensen opgepakt.

Starmer spreekt met de hoge politiefunctionarissen "om de volledige steun van de regering uit te spreken na meerdere opvallende zaken van extreem geweld en openbare wanorde op onze straten", meldt zijn kantoor.

Woensdagavond liep het uit de hand in Londen en de noordelijke steden Hartlepool en Manchester. In Londen werden ruim honderd mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging, mishandeling van een hulpverlener en schending van de regels rond demonstraties, zei de politie.

De protesten volgen op de mesaanval maandag in Southport. Daarbij werden drie kinderen gedood. Een 17-jarige jongen werd aangehouden en is inmiddels voorgeleid. Radicaal-rechtse betogers brachten de aanval in verband met migratie, al benadrukte de politie dat de verdachte in het Verenigd Koninkrijk geboren is.